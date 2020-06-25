Претензии «Спартака» к Кашшаи, Ещенко наказали за футболку с медведем, бой Тайсон – Джонс, поправки Прядкина и другие новости утра

1. «Метастазы сильно поразили судейский организм» – так «Спартак» охарактеризовал последние скандалы с арбитрами. Клуб потребовал от Кашшаи конкретных ответов, «основанных не на газетных фотографиях». Но больше всего венгру досталось от Игоря Федотова.

2. Ещенко за футболку с медведем дисквалифицировали на 3 матча и оштрафовали на 50 тысяч рублей. «Фратрия» поддержала игрока и пообещала выплатить штраф за него. Принт, похоже, будет пользоваться популярностью. Также КДК выписал кучу штрафов за нарушения антикоронавирусного регламента, а баннер фанатов «Зенита» про Федуна рассмотрят в другой раз.

3. «Сочи» засчитано техническое поражение в матче с «Тамбовом» – «Крылья» теперь спасет от вылета только отказ «Химок» от РПЛ, потому что лигу расширять не будут.

4. Из устава РПЛ после поправок исчез пункт об отставке президента по воле клубов. Техническая ошибка или магия Прядкина?

5. Майк Тайсон может провести бой с Роем Джонсом-младшим – вопросы по контрактам уже улажены.

6. Коронавирус не щадит по российский хоккей: в ЦСКА семь зараженных, в «Авангарде» – 20! Омичи точно пропустят Sochi Hockey Open. Госпитализирован тренер «Русских Витязей» Рустем Камалетдинов.

7. Панарин поборется за приз самому ценному игроку сезона НХЛ.

8. Акинфеев может завершить карьеру в 2022 году – его расстраивает кадровая политика ЦСКА. Переубедит ли Игоря Адольфо Гайч, который уже вот-вот прилетит в Москву?

9. В АПЛ «Арсенал» проиграл «Астон Вилле» и не попадет в топ-7 АПЛ впервые за 25 лет. «Канониры» финишируют ниже «Тоттенхэма» четвертый год подряд.

«Ман Сити» разнес «Уотфорд» (4:0), выиграв четвертый матч подряд с общим счетом 16:1. Стерлинг установил личный рекорд результативности, а Гвардиола стал рекордсменом по заменам в стартовом составе.

10. «Милан» пробился в Лигу Европы и на радостях продлил контракт со Стефано Пиоли – от кандидатуры Ральфа Рангника клуб отказался. «Аталанта» забила 95 голов в сезоне – такого в Серии А не было 58 лет.

11. Трансферы. «Рубин» подписал Деспотовича. Кокорин хочет заработать 10 миллионов евро за три сезона. «Динамо», похоже, заберет из «Уфы» Фомина, а «Спартак» – молодого Урунова. «Локо» хочет подписать Жиркова и готов платить Радовановичу из «Ланса» миллион евро в год.

12. «Рига» Олега Кононова выиграла седьмой матч подряд в чемпионате Латвии, общий счет – 18:3.

13. На игровых площадках НБА будет размещена надпись «Black Lives Matter».

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