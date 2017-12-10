«Факты могут указывать на злоупотребление при использовании услуг такси». Аудит по финансовой деятельности РУСАДА

Олимпийский комитет России ( ) опубликовал отчет аудиторской проверки деятельности Российского антидопингового агентства (РУСАДА) за 2018 и 2019 год.

В ходе проверки, проведенной аудиторской компанией «ФинЭкспертиза» (Finexpertiza), были выявлены нарушения в финансово-хозяйственной деятельности РУСАДА.

«В ходе своей работы, по совокупности проанализированных данных, мы установили ряд фактов, которые несут или могут нести потенциальные риски наличия коррупции, конфликта интересов, злоупотребления нормами закона, злоупотреблении положением РАА «РУСАДА», риски, связанные с деятельностью в иных компаниях, а также в качестве ИП.

Кроме того, нами, с высокой долей вероятности, установлены факты фальсификации подписей по Договорам ГПХ (договор гражданско-правового характера – Sports.ru), с учетом того, что вопрос работы с физическими лицами – подрядчиками по Договорам ГПХ неразрывно связан с финансированием их деятельности, и как следствие этого, является коррупционноемким, а также в связи с тем, что физическими лицами в 2018 году оказано услуг РАА «РУСАДА» примерно на 57 млн рублей, а в 2019 года на 53 млн рублей, потенциально может указывать на факты коррупции и коррупционного поведения.

Также установлены факты предоставления нам для проверки заведомо предварительно исправленных отчетов о использовании услуг такси РАА , что может указывать на злоупотребление при использовании услуг такси, а также на недостаточный контроль за этим», – говорится в заключении аудиторской компании.

«Олимпийский комитет России и Паралимпийский комитет России полностью доверяют уровню компетенции и профессионализма членов наблюдательного совета РУСАДА и его председателя Александра Ивлева и будут ожидать рекомендаций по итогам заседания, посвященного оценке результатов проведенного аудита», – говорится в сообщении пресс-службы ОКР.