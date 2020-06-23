«Барселона» представила форму на следующий сезон. Месси и Гризманн участвовали в презентации

«Барселона» официально показала новый комплект домашней формы на сезон-2020/2021.
Футболка выполнена в классических сине-гранатовых цветах с желтыми вставками.
Участие в презентации приняли Лионель Месси, Жерар Пике, Антуан Гризманн и другие игроки «блауграны».
Техническим спонсором «Барселоны» является компания Nike. Ранее производитель отзывал эту форму из магазинов из-за низкого качества, «Барселона» требовала компенсацию.
😍 Our new first kit 20/21 😍#OnlyForCulers pic.twitter.com/HtuojoRxsg— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 14, 2020
🐐 Leo Messi— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 14, 2020