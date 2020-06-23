«Барселона» представила форму на следующий сезон. Месси и Гризманн участвовали в презентации

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«Барселона» официально показала новый комплект домашней формы на сезон-2020/2021.

Футболка выполнена в классических сине-гранатовых цветах с желтыми вставками.

Участие в презентации приняли Лионель Месси, Жерар Пике, Антуан Гризманн и другие игроки «блауграны».

Техническим спонсором «Барселоны» является компания Nike. Ранее производитель отзывал эту форму из магазинов из-за низкого качества, «Барселона» требовала компенсацию.

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