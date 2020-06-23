Пеп Гвардиола: «Я бы остался в «Ман Сити» и в Лиге 2»

Главный тренер «Манчестер Сити» заявил, что готов был тренировать команду даже в четвертом английском дивизионе, если бы «горожан» наказали за нарушение финансового фэйр-плей.

УЕФА отстранил клуб из Манчестера на два сезона от еврокубков, но Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил это решение. Ранее предполагалось, что «Сити» могут наказать и в чемпионате Англии.

«Сейчас ситуация нормальная – как в каждом сезоне. Если бы была неопределенность, не знаю, что бы произошло. Я говорил, что останусь, и не имело значения, сыграем ли мы в Лиге чемпионов.

Кое-кто в Англии говорил, что мы должны играть в Лиге 2. Я бы остался. Я уважаю остальных.

У нас впереди невероятные 4-5 недель. Если мы будем достаточно хороши, чтобы обыграть «Арсенал» [в полуфинале Кубка Англии], мы выйдем в финал, а потом у нас будет время, чтобы подумать об этом [о новом контракте]», – сказал тренер.

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