Поражение «Спартака», ничья «Зенита», победа «Барсы», дубль Роналду с пенальти, Майгуров – глава СБР, Тедеско обманули на 250 тысяч рублей и другие новости утра

1. «Ахмат» и «Зенит» сыграли вничью (1:1) в 28-м туре РПЛ. Лунев результативно ошибся и получил травму, Ригони удалился в первом тайме, Дзюба и Азмун пропустили матч.

Автогол защитника Маслова утопил «Спартак» в игре с «Сочи» (0:1). Москвичи не побеждают в 5 матчах Премьер-лиги подряд и опустились на 10-е место, пропустив вперед южан. Красно-белые потерпели 13-е поражение в чемпионате России, больше было только в 2003-м – 14.

«Арсенал» победил «Тамбов» (2:1), а Луценко забил 15-й гол и почти догнал Дзюбу.

2. Два гола Роналду с пенальти помогли «Ювентусу» спастись в игре 32-го тура Серии А с «Аталантой» (2:2). Бергамаски продлили серию без поражений до 14 игр, но упустили шанс выйти на второе место, которое пока удерживает «Лацио», несмотря на третий проигрыш подряд – от «Сассуоло» (1:2). «Рома» разгромила «Брешию» (3:0).

3. «Ливерпуль» сыграл вничью с «Бернли» (1:1) в 35-м туре АПЛ и потерял очки на «Энфилде» в лиге впервые за полтора года. «Челси» сгорел в матче с «Шеффилдом» (0:3) и может опуститься на 5-е место по итогам тура. «Манчестер Сити» порвал «Брайтон» (5:0), грозный Стерлинг сделал хет-трик. «Горожане» опередят «МЮ» в таблице по итогам сезона в 7-й раз подряд.

4. «Барселона» одолела «Вальядолид» (1:0) в 36-м туре Ла Лиги. Месси набрал 20+20 очков за сезон в чемпионате – только еще один человек делал это в XXI веке. Каталонцы отстают от «Реала» на 1 очко, но у «Мадрида» есть матч в запасе. «Атлетико» дожал «Бетис» (1:0), играя в меньшинстве с 57-й минуты. Смолов повредил заднюю поверхность бедра и не сыграл за «Сельту» с «Осасуной» (1:2).

5. Виктор Майгуров единогласно избран главой Союза биатлонистов России, он был единственным кандидатом после отказа Владимира Драчева от борьбы. Польховский станет главным тренером сборной России.

6. Тедеско перевел 250 тысяч рублей мошеннику, который представился сотрудником «Спартака» и попросил денег на лечение родственника. Клуб подал заявление в полицию.

7. Трансферы. Карпин и Арутюнянц могут уйти из «Ростова». «Спартак» может подписать Неделчару и Табидзе из «Уфы» и расстаться с Жиго. «Фенербахче» хочет пригласить Дзюбу, а в «Зенит» сватают хавбека «Кайсериспора» Менса. В «МЮ» рассматривают Усмана Дембеле как более дешевую альтернативу Санчо. Неймар останется в «ПСЖ». Переход Кокорина в топ-клуб из Испании сорвался, но у игрока есть предложения от трех команд РПЛ.

8. Защитник «Калгари» Хэмоник первым в НХЛ отказался доигрывать сезон, за ним последовал форвард «Ванкувера» Берчи. Лига утвердила потолок зарплат в 81,5 млн долларов, он будет на этом уровне, пока доходы НХЛ не превысят 3,3 млрд долларов.

В КХЛ Назаров вроде бы вошел в новый состав спортивно-дисциплинарного комитета, но сразу вышел. Экс-форвард «Витязя» Иванюженков насмерть сбил велосипедиста в Подмосковье. На собрании «Южного Урала» сказали вот что: Крутий употреблял табак и сам виноват в своей смерти.

9. В фигурном катании раздали статуэтки: Тутберидзе получила ISU Skating Awards как лучший тренер, Пападакис и Сизерон с их программой опередили Медведеву, Косторная стала лучшим новичком, а Ханю назван самым ценным фигуристом.

10. В квалификации Гран-при Штирии-2020 Хэмилтон выиграл поул, Ферстаппен – второй, Сайнс – третий, Квят – 14-й.

11. Стадион «Баварии» окрасился в цвета флага ЛГБТ. А игрок-гей из АПЛ написал анонимное письмо: «Надеюсь, однажды смогу признаться. Чувствую себя в ловушке».

12. Серена выпустила коллекцию украшений «Неудержимая», средства пойдут на поддержку темнокожих предпринимателей. Осака требует прекратить травлю азиатского сообщества по поводу коронавируса.

13. Чемпион мира 1966 года Джек Чарльтон скончался в возрасте 85 лет. Он был старшим братом легенды «Манчестер Юнайтед» Бобби Чарльтона.

14. Директора красноярской школы санного спорта подозревают в мошенничестве при закупке саней. На причастность к сделке проверят и сотрудников ведомства Павла Ростовцева.

Цитаты дня:

Василий Уткин: «Майгуров, который получал работу в ХМАО и льготы благодаря поддельному диплому, возглавил СБР. Что ж, мы на правильном пути»

Плющенко о Трусовой без премии ISU: «Как можно не дать награду девочке, три раза вошедшей в Книгу рекордов Гиннесса? Это несправедливо»

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