Петр Ян: «Российский флаг – часть моего образа. Это мотивация для нашей молодежи и спортсменов»

Теги легчайший вес UFC MMA Петр Ян Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легчайшем дивизионе Петр Ян рассказал, почему на каждый бой выходит с российским флагом.

«Я представляю Россию, нашу страну. Мне приятно, когда люди знают, что я из России.

Многие люди из России смотрят бои, видят меня с флагом... Это уже некий мой образ. Плюс это мотивация для нашего народа, для молодежи и российских спортсменов», – заявил Ян.

На UFC 251 Ян победил техническим нокаутом в пятом раунде экс-чемпиона UFC в полулегком весе Жозе Альдо и стал вторым бойцом из России, который завоевал чемпионский титул промоушена.

Петр Ян: «Не нужно сравнивать меня с Хабибом. Мы абсолютно разные»

Петр Ян вошел в топ-10 рейтинга P4P по версии Fightmatrix 

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