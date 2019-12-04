ЦСКА интересуется нападающим «Фамаликана» Тони Мартинесом (Bobsoccer)

Теги ЦСКА высшая лига Португалия Вест Хэм премьер-лига Россия возможные трансферы Фамаликан Тони Мартинес Футбол

ЦСКА интересуется нападающим португальского клуба «Фамаликан» Тони Мартинесом, сообщает Bobsoccer.

23-летний форвард в нынешнем сезоне провел 37 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и сделал 5 голевых передач.

Испанец летом прошлого года присоединился к «Фамаликану» на правах свободного агента.

Ранее он принадлежал «Вест Хэму», но играл преимущественно за молодежную команду.

Также он выступал за «Оксфорд Юнайтед» и ряд испанских клубов на правах аренды. Статистику Мартинеса можно изучить здесь.

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