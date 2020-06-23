Глава «Зенита» Илюхина: «Нам предстоит стать сильнейшими в Европе»

Председатель совета директоров «Зенита» рассказала о планах клуба после завоевания чемпионского титула Премьер-лиге.

– «Зенит» досрочно оформил второе подряд чемпионство. Трудно ли находить новую мотивацию после грандиозных побед?

– Нисколько! Чтобы опережать конкурентов и оставаться успешным, нужно постоянно меняться.

Нам предстоит стать сильнейшими в Европе, а для этого не нужно жить в собственных иллюзиях, постоянно повышать уровень, в том числе и личной эффективности. У профессионала должна быть внутренняя мобилизация, – сказала Илюхина.

«Зенит» логично доминирует в России. Но клуб хотел намного большего