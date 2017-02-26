Феттель близок к переходу в «Рейсинг Пойнт» (Bild)

Переговоры пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля с «Рейсинг Пойнт» находятся в продвинутой стадии, утверждает Bild.
По информации издания, в 2021 году Феттель может заменить в составе команды Серхио Переса: контракт мексиканца включает в себя опцию разрыва, которая истекает 31 июля. Сумма отступных за расторжение сделки с Пересом, по разным данным, составляет от 5 до 9 миллионов евро.
Bild сообщает, что Себастьян и «Рейсинг Пойнт» близки к заключению соглашения.
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