Феттель близок к переходу в «Рейсинг Пойнт» (Bild)

Переговоры пилота с находятся в продвинутой стадии, утверждает Bild.

По информации издания, в 2021 году Феттель может заменить в составе команды : контракт мексиканца включает в себя опцию разрыва, которая истекает 31 июля. Сумма отступных за расторжение сделки с Пересом, по разным данным, составляет от 5 до 9 миллионов евро.

Bild сообщает, что Себастьян и «Рейсинг Пойнт» близки к заключению соглашения.

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