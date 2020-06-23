Жозе Моуринью: «Финансовый фэйр-плей мертв. Лучше открыть двери в цирк, пусть все развлекаются»

Теги Жозе Моуринью Ньюкасл Манчестер Сити премьер-лига Англия Стив Брюс УЕФА Тоттенхэм финансовый фэйр-плей Футбол

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью, комментируя работу главного тренера «Ньюкасла» Стива Брюса, поделился мнением, как на клуб могут повлиять инвестиции потенциальных новых владельцев из Саудовской Аравии.

«Я рад, что у Стива все получается, и в следующем сезоне он может стать еще сильнее. И я считаю, что в следующем сезоне, когда не будет финансового фэйр-плей, возможно, придет новый владелец и даст ему условия еще лучше.

Я действительно считаю, что финансовый фэйр-плей мертв. Так что новые владельцы вполне могут посчитать, что двери в цирк открыты, так что можно заходить и получать удовольствие.

Сейчас мы говорим о ситуации с «Манчестер Сити», но в прошлом в похожей ситуации были и другие клубы. Результат вы знаете.

Так что я думаю, что лучше открыть двери в цирк для всех, пусть все развлекаются», – отметил Моуринью.

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