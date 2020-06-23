Жозе Моуринью: «Финансовый фэйр-плей мертв. Лучше открыть двери в цирк, пусть все развлекаются»

Главный тренер , комментируя работу главного тренера , поделился мнением, как на клуб могут повлиять инвестиции потенциальных новых владельцев из Саудовской Аравии.

«Я рад, что у Стива все получается, и в следующем сезоне он может стать еще сильнее. И я считаю, что в следующем сезоне, когда не будет финансового фэйр-плей, возможно, придет новый владелец и даст ему условия еще лучше.

Я действительно считаю, что финансовый фэйр-плей мертв. Так что новые владельцы вполне могут посчитать, что двери в цирк открыты, так что можно заходить и получать удовольствие.

Сейчас мы говорим о ситуации с , но в прошлом в похожей ситуации были и другие клубы. Результат вы знаете.

Так что я думаю, что лучше открыть двери в цирк для всех, пусть все развлекаются», – отметил Моуринью.

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