ЦСКА продолжает переговоры по Гайчу. У «Сан-Лоренсо» нет других предложений

ЦСКА и «Сан-Лоренсо» продолжают переговоры о трансфере нападающего Адольфо Гайча.
«Переговоры продолжаются. Мы все хотим, чтобы было принято наилучшее решение как для клуба, так и для игрока.
Думаю, мы договоримся либо о продаже игрока, либо о продлении контракта с ним», – рассказал секретарь «Сан-Лоренсо» Мигель Мастросимоне.
Отмечается, что ЦСКА пока не договорился с представителями игрока, которые не совсем довольны условиями предложенного контракта.
В то же время руководство «Сан-Лоренсо» по-прежнему поддерживает связь с ЦСКА, других предложений, который устроили бы клуб, у аргентинцев нет.
Ранее сообщалось, что Гайч отказал ЦСКА. Позже стало известно, что агенты игрока требовали у ЦСКА комиссию 850 тысяч евро, это и помешало завершению сделки.