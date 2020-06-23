ЦСКА продолжает переговоры по Гайчу. У «Сан-Лоренсо» нет других предложений

Теги ЦСКА премьер-лига Россия высшая лига Аргентина Сан-Лоренсо возможные трансферы Адольфо Гайч Футбол

ЦСКА и «Сан-Лоренсо» продолжают переговоры о трансфере нападающего Адольфо Гайча.

«Переговоры продолжаются. Мы все хотим, чтобы было принято наилучшее решение как для клуба, так и для игрока.

Думаю, мы договоримся либо о продаже игрока, либо о продлении контракта с ним», – рассказал секретарь «Сан-Лоренсо» Мигель Мастросимоне.

Отмечается, что ЦСКА пока не договорился с представителями игрока, которые не совсем довольны условиями предложенного контракта.

В то же время руководство «Сан-Лоренсо» по-прежнему поддерживает связь с ЦСКА, других предложений, который устроили бы клуб, у аргентинцев нет.

Ранее сообщалось, что Гайч отказал ЦСКА. Позже стало известно, что агенты игрока требовали у ЦСКА комиссию 850 тысяч евро, это и помешало завершению сделки.

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