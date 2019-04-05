«Амур» призвал болельщиков не участвовать в митингах в поддержку губернатора Фургала в Хабаровске

Президент и игроки команды выступили с обращением к болельщикам клуба из Хабаровска в сториз инстаграма.

«Чтобы мы все вместе побеждали по льду, надо играть по правилам. И на льду, и в жизни», – сказал капитан «тигров» .

«Дорогие хабаровчане! Этот город нам не чужой, но пусть страсти кипят только на льду. Как видите, лед уже готов, мы всех вас ждем на арене», – сказали братья Владислав и Вячеслав .

«Мы все соскучились по вам. В ближайшем будущем надеюсь увидеть вас на трибунах. На сегодня попросил бы вас не участвовать ни в каких несанкционированных собраниях, шествиях. Надо проявить спокойствие и все будет хорошо», – сказал Могильный.

В Хабаровске проходят многотысячные митинги в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала. Его подозревают в организации убийств.