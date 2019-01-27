Алена Косторная: «Попробую откатать еще два сезона, а потом пойду воплощать в жизнь мечту о карьере нейрохирурга»

Чемпионка Европы по фигурному катанию рассказала о планах на будущее.

«Все просто. Фигурное катание – не тот вид спорта, в котором ты можешь выступать до 30 лет и выигрывать. Да, ты можешь кататься, можешь радовать публику, выступать на шоу, но на первом месте ты точно не будешь из-за 15-летних девочек с четверными прыжками. У них много сил и энергии. Ты их не остановишь.

Я попробую откатать этот сезон, а потом олимпийский. После пойду воплощать в жизнь мечту о карьере нейрохирурга. Может быть, буду выступать в шоу. Я всегда хотела съездить в какой-нибудь огромный тур, возможно, длительностью в год. Это моя мечта. Но потом все равно попробую стать нейрохирургом.

Почему нейрохирургия? Там очень много разных болезней. Столько всего неизвестного... Операции, которые реально сделать, но никто не пробовал их проводить, потому что риски слишком высокие. Мне кажется, в этой профессии много адреналина.

Стану ли я олимпийской чемпионкой в Пекине-2022? Давайте пока не будем говорить об этом. Еще слишком много времени. Время все покажет», – рассказала Косторная.

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Алену Косторную называют эталоном фигурного катания, а она мечтает о конном спорте (даже копит на лошадь) и карьере нейрохирурга