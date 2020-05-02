«Наполи» заплатит около 81 млн евро за Осимхена. Медосмотр запланирован на четверг

Нападающий продолжит карьеру в «Наполи».

По данным Football Italia, трансфер официально будет оформлен в течение ближайших 48 часов.

Итальянский клуб, как утверждает L’Équipe, заплатит за 21-летнего форварда примерно 81 миллион евро. Переговоры находятся в решающей стадии.

Сообщается, что на прошлой неделе переговоры были приостановлены из-за запросов агента футболиста. К переговорам был привлечен другой посредник, это позволило сторонам прийти к договоренности.

Возможно, уже в четверг Осимхен пройдет медосмотр в .

Статистику нигерийца, забившего 13 голов в 27 матчах Лиги 1, можно найти здесь.