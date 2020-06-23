Семин призвал Кикнадзе уйти в отставку: «Такое неуважение к фанатам своей команды невозможно ни в одном клубе мира»

Бывший главный тренер призвал гендиректора клуба уйти в отставку.

«Обращаюсь к Василию Кикнадзе. После Вашего недопустимого и оскорбительного жеста в адрес болельщика «Локомотива», факт которого Вы публично признали, Вы должны уйти с поста генерального директора клуба и вообще из футбола, причем сделать это самостоятельно, до всяких решений совета директоров.

Если Вы считаете себя человеком, который отвечает за свои поступки, то не можете не сделать этот шаг, потому что такое неуважение к болельщикам своей же команды невозможно ни в одном клубе мира и просто опасно для футбола. А какой пример Вы таким жестом подаете детям, которые приходят в семейный сектор на наш стадион?

Но прежде, чем уйти, сделайте одно доброе дело. Передайте все те бонусы, которые, по Вашим словам, предлагались мне за согласие быть почетным главным тренером «Локомотива» семье бывшего футболиста », – написал Семин.

Кикнадзе в воскресенье признал, что адресовал неприличный жест болельщику.

22-летний игрок «Казанки» Самохвалов скончался во время индивидуальной тренировки в апреле.