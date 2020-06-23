Прядкин в письме в комитет по этике заявил, что слова Карпина «наносят ущерб деловой репутации РПЛ»

Президент РПЛ Сергей Прядкин направил письмо в комитет по этике РФС с просьбой рассмотреть высказывания главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.
По информации «РБ-Спорт», функционер отметил, что слова Карпина наносят «ущерб деловой репутации РПЛ и российской Премьер-лиге как спортивному проекту».
Высказывания Карпина будут рассмотрены комитетом в пятницу.
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