Прядкин в письме в комитет по этике заявил, что слова Карпина «наносят ущерб деловой репутации РПЛ»

Теги Ростов Сергей Прядкин премьер-лига Россия РФС Организация РПЛ Валерий Карпин Комитет по этике Футбол

Президент РПЛ Сергей Прядкин направил письмо в комитет по этике РФС с просьбой рассмотреть высказывания главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.

По информации «РБ-Спорт», функционер отметил, что слова Карпина наносят «ущерб деловой репутации РПЛ и российской Премьер-лиге как спортивному проекту».

Высказывания Карпина будут рассмотрены комитетом в пятницу.

Карпин о РПЛ: «Ненормальный чемпионат. Процитирую Бышовца: «Нет предела человеческой мерзости»

Карпин назвал РПЛ Роспотребнадзор-лигой и процитировал Бышовца. Все из-за 0:0 с «Оренбургом»

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья