Чемпионат Англии. «Челси» против «Норвича», «Арсенал» и «Ливерпуль» сыграют завтра

36-й тур АПЛ откроется матчем между и «Норвичем».

Завтра примет «Борнмут», сыграет с , а «Лестер» – с «Шеффилдом».

В четверг сыграет с «Кристал Пэлас» в гостях, а завершится тур в пятницу матчем между «Вест Хэмом» и «Уотфордом».

36-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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