Чемпионат Англии. «Челси» против «Норвича», «Арсенал» и «Ливерпуль» сыграют завтра

36-й тур АПЛ откроется матчем между «Челси» и «Норвичем».
Завтра «Манчестер Сити» примет «Борнмут», «Арсенал» сыграет с «Ливерпулем», а «Лестер» – с «Шеффилдом».
В четверг «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Кристал Пэлас» в гостях, а завершится тур в пятницу матчем между «Вест Хэмом» и «Уотфордом».
36-й тур
- Дата проведения
- 14 июля, 22.15, «Стэмфорд Бридж»
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Челси –
Аррисабалага, Алонсо, Зума, Аспиликуэта, Рюдигер, Лофтус-Чик, Ковачич, Пулишич, Жоржиньо, Виллиан, Жиру.
- Дата проведения
- 15 июля, 20.00, «Этихад Стэдиум»
- Дата проведения
- 15 июля, 20.00, «Сент-Джеймс Парк»
- Дата проведения
- 15 июля, 20.00, «Терф Мур»
- Дата проведения
- 15 июля, 22.15, «Эмирейтс»
- Дата проведения
- 16 июля, 20.00, «Кинг Пауэр»
- Дата проведения
- 16 июля, 20.00, «Гудисон Парк»
- Дата проведения
- 16 июля, 22.15, «Селхерст Парк»
- Дата проведения
- 16 июля, 22.15, «Сент-Мэрис»
- Дата проведения
- 17 июля, 22.00, «Олимпийский стадион»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.