Чемпионат Англии. «Челси» против «Норвича», «Арсенал» и «Ливерпуль» сыграют завтра

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36-й тур АПЛ откроется матчем между «Челси» и «Норвичем». 

Завтра «Манчестер Сити» примет «Борнмут», «Арсенал» сыграет с «Ливерпулем», а «Лестер» – с «Шеффилдом». 

В четверг «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Кристал Пэлас» в гостях, а завершится тур в пятницу матчем между «Вест Хэмом» и «Уотфордом». 

Чемпионат Англии

36-й тур

Челси – Норвич
Дата проведения
14 июля, 22.15, «Стэмфорд Бридж»
превью матча текстовый онлайн статистика
ЧелсиАррисабалага, Алонсо, Зума, Аспиликуэта, Рюдигер, Лофтус-Чик, Ковачич, Пулишич, Жоржиньо, Виллиан, Жиру.
НорвичКрул, Годфри, Клозе, Ааронс, Льюис, Кэнтуэлл, Рупп, Тетти, Эрнандес, Маклин, Дрмич.

 

Манчестер Сити – Борнмут
Дата проведения
15 июля, 20.00, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Ньюкасл – Тоттенхэм
Дата проведения
15 июля, 20.00, «Сент-Джеймс Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Бернли – Вулверхэмптон
Дата проведения
15 июля, 20.00, «Терф Мур»
превью матча онлайн статистика

 

Арсенал – Ливерпуль
Дата проведения
15 июля, 22.15, «Эмирейтс»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Лестер – Шеффилд Юнайтед
Дата проведения
16 июля, 20.00, «Кинг Пауэр»
превью матча онлайн статистика

 

Эвертон – Астон Вилла
Дата проведения
16 июля, 20.00, «Гудисон Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед
Дата проведения
16 июля, 22.15, «Селхерст Парк»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Саутгемптон – Брайтон
Дата проведения
16 июля, 22.15, «Сент-Мэрис»
превью матча онлайн статистика

 

Вест Хэм – Уотфорд
Дата проведения
17 июля, 22.00, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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