Тренер «Сочи» Бородин: «Спартак» слишком много плачет из-за судейства. Им надо обратить внимание на собственную игру»

Тренер «Сочи» поделился мнением об эпизоде домашнего матча со (1:0).

На 38-й минуте главный судья встречи Сергей Иванов не стал назначать пенальти по итогам атаки, в ходе которой форвард москвичей упал в штрафной хозяев после контакта с голкипером .

– Объективно – был ли пенальти на Понсе? Эпизод 50 на 50, на усмотрение судьи?

– Я не вижу никаких 50 на 50. Коля находился в статичном положении, не делал движений в сторону нападающего. Мяч скакал, Коля пытался сыграть рукой, в динамике, возможно, контакт был, но бежал-то Понсе, это он скорее ударил нашего вратаря.

Я бы еще дал ему желтую карточку за апелляции к арбитру, да и вообще «Спартак» не красят такие ситуации, в последнее время они слишком много плачут из-за судейства, хотя им в первую очередь надо обратить внимание на собственную игру.

Если идет сплошной заброс, о чем говорить? Мы к этому готовились, разбирали соперника, знали, как будет играть «Спартак» – вынос на большого, борьба, подбор. Да, возможно, что-то не получилось, возникали шероховатости, но на случай форс-мажора у нас есть вратари, которые нас всегда выручают.

К тому же у «Сочи» был зуб на «Спартак» за матч первого круга, в котором мы уступили при неудовлетворительном судействе господина Москалева, – заявил тренер.

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Так был пенальти на Понсе или нет? Разбираем очень сложный эпизод