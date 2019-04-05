Сорокин подписал контракт с «Айлендерс» на сезон-2020/21. Зарплата – 2 млн долларов

«Айлендерс» на официальном сайте объявили о согласовании второго контракта с вратарем Ильей Сорокиным.
Соглашение рассчитано на сезон-2020/21.
По информации инсайдера Эллиотта Фридмана, зарплата россиянина составит 2 млн долларов, включая подписной бонус в размере 1 млн.
Ранее голкипер подписал контракт новичка на сезон-2019/20.
По условиям договоренности между НХЛ и профсоюзом, 24-летний Сорокин не сможет сыграть в плей-офф сезона-2019/20 и не получит денег по этому соглашению.
При этом сезон-2019/20 будет ему засчитан в качестве года по однолетнему контракту новичка.
В минувшем сезоне Сорокин выступал в КХЛ за ЦСКА.
С его статистикой можно ознакомиться здесь.