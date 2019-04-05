Сорокин подписал контракт с «Айлендерс» на сезон-2020/21. Зарплата – 2 млн долларов

Теги Айлендерс НХЛ Илья Сорокин Эллиотт Фридман Хоккей

«Айлендерс» на официальном сайте объявили о согласовании второго контракта с вратарем Ильей Сорокиным

Соглашение рассчитано на сезон-2020/21.

По информации инсайдера Эллиотта Фридмана, зарплата россиянина составит 2 млн долларов, включая подписной бонус в размере 1 млн.

Ранее голкипер подписал контракт новичка на сезон-2019/20.

По условиям договоренности между НХЛ и профсоюзом, 24-летний Сорокин не сможет сыграть в плей-офф сезона-2019/20 и не получит денег по этому соглашению. 

При этом сезон-2019/20 будет ему засчитан в качестве года по однолетнему контракту новичка.

В минувшем сезоне Сорокин выступал в КХЛ за ЦСКА. 

С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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