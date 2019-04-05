Минспорт утвердил Брагина главным тренером сборной России

Министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что Минспорт страны утвердил назначение на пост главного тренера национальной команды.

«Федерация хоккея России представила в Минспорт России на должность главного тренера сборной команды Валерия Брагина, мы поддержали его кандидатуру.

Это заслуженный профессионал с большим опытом работы и знаниями. Сегодня был подписан приказ о согласовании назначения его на должность», – сказал Матыцин.

Брагин сменил на посту главного тренера Алексея Кудашова, который был назначен на эту должность в 2019 году.

Ранее 64-летний специалист работал в молодежной сборной России. С 2014 года россияне выиграли три серебра и две бронзы на чемпионатах мира.

До этого он тренировал молодежку с 2010 по 2012 год. В 2011 году при Брагине национальная команда выиграла золотые медали МЧМ.

Брагин – лучший воспитатель в мире, но мы не знаем, какой он тренер. В молодежке – конец эпохи