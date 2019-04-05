Минспорт утвердил Брагина главным тренером сборной России

Теги ФХР Сборная России по хоккею Валерий Брагин Олег Матыцин Министерство спорта России ТАСС Хоккей

Министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что Минспорт страны утвердил назначение Валерия Брагина на пост главного тренера национальной команды.

«Федерация хоккея России представила в Минспорт России на должность главного тренера сборной команды Валерия Брагина, мы поддержали его кандидатуру.

Это заслуженный профессионал с большим опытом работы и знаниями. Сегодня был подписан приказ о согласовании назначения его на должность», – сказал Матыцин.

Брагин сменил на посту главного тренера Алексея Кудашова, который был назначен на эту должность в 2019 году. 

Ранее 64-летний специалист работал в молодежной сборной России. С 2014 года россияне выиграли три серебра и две бронзы на чемпионатах мира.

До этого он тренировал молодежку с 2010 по 2012 год. В 2011 году при Брагине национальная команда выиграла золотые медали МЧМ.

Брагин – лучший воспитатель в мире, но мы не знаем, какой он тренер. В молодежке – конец эпохи

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