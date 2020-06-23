Жена Карпина: «Я буду подавать мужу патроны, даже если весь мир будет против него»

Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, высказалась по поводу конфликта мужа с президентом РПЛ Сергеем Прядкиным.
«Даже если весь мир будет против моего мужчины, я буду молча стоять у него за спиной и тихо подавать ему патроны», – написала Карпина в сторис инстаграма, добавив хештег #правдазавалерой.
Прядкин ранее обратился в комитет по этике РФС с просьбой рассмотреть высказывания Карпина, который после матча с «Оренбургом» (0:0) назвал РПЛ Роспотребнадзор-лигой.
Карпин прав: у нас Роспотребнадзор-чемпионат. Но борьба «Ростова» и Прядкина – жалкое зрелище
«Ростов» – главный оппозиционер РПЛ: клуб и лично Карпин открыто воюют с Прядкиным