«МЮ» готов продать Алексиса, Лингарда, Смоллинга, Далота, Джонса и Рохо

«Манчестер Юнайтед» готов отпустить ряд футболистов в ближайшее трансферное окно.
Клуб готов выслушать предложения по форварду Алексису Санчесу, хавбеку Джесси Лингарду и защитникам Крису Смоллингу, Филу Джонсу, Диогу Далоту и Маркосу Рохо.
В «МЮ» надеются выручить дополнительные средства на покупку новых игроков. Тренер Оле-Гуннар Сульшер намерен осуществить перестройку в команде.
Приоритетная цель норвежца – вингер дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо, однако тренер «Манчестер Юнайтед» также хотел бы подписать форварда и центрального полузащитника, если финансовая ситуация позволит сделать это.