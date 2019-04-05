«Ак Барс» заключил с Ховановым двусторонний контракт на год

«Ак Барс» заключил контракт с 20-летним нападающим .

Двустороннее соглашение рассчитано до окончания сезона-2020/21.

Генеральный менеджер «Ак Барса» дал комментарии по поводу перехода.

«Хованов – наш местный воспитанник, который прошел через сборные разных возрастов, был одним из лучших на последнем МЧМ и считается сильнейшим центральным нападающим по своему году.

Александр имеет трехлетний контракт с клубом «Миннесота Уайлд», потому мы вели переговоры с заокеанской стороной. После плодотворного обсуждения всех деталей мы пришли к соглашению об однолетнем сроке контракта с «Ак Барсом» – это компромиссный вариант для всех сторон.

Мы считаем плюсом возвращение Хованова, контракт которого к тому же не будет учитываться в потолке зарплат из-за возраста», – описал ситуацию функционер.

«Рад вернуться в родную команду, где меня воспитали и дали путь в большой хоккей. Хочу сказать слова благодарности «Ак Барсу», генеральному менеджеру и тренерскому штабу, что дали возможность подписать контракт на год и показать свои силы дома. Сделаю все возможное, чтобы пробиться в состав и помогать команде», – сказал сам Хованов.

Прошлый сезон форвард провел в «Монктоне» в юниорской лиге Квебека (QMJHL). Нападающий сыграл 51 матч и набрал 99 (32+67) очков при показателе полезности «+58».

Хованов – выпускник хоккейной школы . В ходе карьеры нападающий становился бронзовым призером и лучшим бомбардиром Зимних юношеских олимпийских игр (2016), бронзовым призером Мирового кубка вызова U17 (2017), серебряным призером Молодежного чемпионата мира (2020), признавался самым полезным игроком QMJHL (2020).