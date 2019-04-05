ЦСКА поместил Секача в список отказов. Он не согласился на понижение контракта

ЦСКА поместил нападающего Иржи Секача в список отказов, информирует официальный сайт .

Теперь в течение 48 часов любой из клубов лиги может вести с хоккеистом переговоры и заключать контракт.

В том случае, если по истечении этого срока подобных предложений не поступит, права на него сохранятся у ЦСКА, а сам хоккеист отправится в ВХЛ.

В минувшем регулярном чемпионате 28-летний Секач сыграл за ЦСКА 45 матчей и набрал 25 (12+13) очков.

Ранее появилась информация о том, что клуб изучает варианты обмена чешского нападающего.

Сообщалось, что он отказался от перезаключения контракта со снижением зарплаты.

В сезоне-2019/20 нападающий заработал 100 до млн рублей, применительно к новому сезону речь шла о 60 млн.