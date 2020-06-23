Белорусские футболистки хотят проверить пол игрока из минского «Динамо». Бывший тренер утверждал, что это мужчина

Футболистки из женского чемпионата Беларуси обратились с открытым письмом к главе АБФФ Владимиру Базанову, сообщает Tribuna.com.

В нем они просят проверить пол одного из игроков минского «Динамо-БГУФК» – Салиматы Симпоре.

Футболистки, играющие против Симпоре, жалуются на нехарактерные ссадины и ушибы после единоборств. Спортсменки, переодевавшиеся в одной раздевалке с Симпоре, заявляют, что ни разу не видели ее обнаженной.

По информации Tribuna.com, несколько лет назад Симпоре проводили гендерный тест в Африке, который показал наличие в организме 60 процентов женских гормонов.

Бывший главный тренер женской сборной Экваториальной Гвинеи Марсело Фриджерио ранее заявлял, что просил врача сделать осмотр Симпоре.

«Мои опасения подтвердились. Это были мужчины, которые выиграли женский Кубок Африки-2008», – говорил специалист.

Белорусская федерация футбола ответила на обращение, заявив, что Симпоре предоставила все необходимые документы, подтверждающие ее право участвовать в соревнованиях.

«Ассоциация считает необходимым также отметить, что Салимата Симпоре провела несколько десятков официальных международных матчей под эгидой ФИФА в составе национальных женских сборных Экваториальной Гвинеи и Буркина-Фасо», – говорится в заявлении АБФФ.

Фото: сайты «Немана», минского «Динамо»