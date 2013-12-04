Харрисон Барнс заразился коронавирусом

Форвард сообщил, что заразился коронавирусом.

Он находится на карантине и присоединится к команде в Орландо, когда получит разрешение.

«Перед отъездом команды на прошлой неделе мой тест на COVID-19 дал положительный результат.

Я не испытываю симптомов заболевания и чувствую себя хорошо. Я на карантине и буду соблюдать протокол безопасности, пока мне не разрешат возобновить тренировки.

Надеюсь присоединиться к команде в Орландо, когда это будет безопасно», – написал Барнс в твиттере.

В НБА уже десятки зараженных и много отказов игроков от рестарта. Как будет возобновляться сезон в «пузыре»?

Сколько денег потеряют игроки? Кого подпишут на концовку сезона? Можно ли отказаться играть? Финансовые вопросы возобновления НБА