Харрисон Барнс заразился коронавирусом

Форвард «Сакраменто» Харрисон Барнс сообщил, что заразился коронавирусом.
Он находится на карантине и присоединится к команде в Орландо, когда получит разрешение.
«Перед отъездом команды на прошлой неделе мой тест на COVID-19 дал положительный результат.
Я не испытываю симптомов заболевания и чувствую себя хорошо. Я на карантине и буду соблюдать протокол безопасности, пока мне не разрешат возобновить тренировки.
Надеюсь присоединиться к команде в Орландо, когда это будет безопасно», – написал Барнс в твиттере.
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