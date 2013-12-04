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    Харрисон Барнс заразился коронавирусом

    Теги Сакраменто НБА Харрисон Барнс коронавирус Баскетбол

    Форвард «Сакраменто» Харрисон Барнс сообщил, что заразился коронавирусом.

    Он находится на карантине и присоединится к команде в Орландо, когда получит разрешение.

    «Перед отъездом команды на прошлой неделе мой тест на COVID-19 дал положительный результат.

    Я не испытываю симптомов заболевания и чувствую себя хорошо. Я на карантине и буду соблюдать протокол безопасности, пока мне не разрешат возобновить тренировки.

    Надеюсь присоединиться к команде в Орландо, когда это будет безопасно», – написал Барнс в твиттере.

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