Моуринью об отмене бана «Сити»: «Позор. Не знаю, виновны ли они. Я критикую решение»

Главный тренер остался недоволен решением об отмене запрета на участие «Манчестер Сити» в еврокубках за нарушение правил финансового фэйр-плей (ФФП).

«Если «Манчестер Сити» невиновен, то наказание в несколько миллионов – это позор. Если ты невиновен, тебя не наказывают. С другой стороны, если ты виновен, тебя должны отстранить. В любом случае это решение – катастрофа.

Я не говорю, что «Манчестер Сити» виновен. Я имею в виду, что если ты не виноват, то и штраф не платишь. Даже фунт.

Я знаю, что для них деньги не проблема, но все же. Если ты виноват, ты должен быть отстранен от участия в соревнованиях.

Я никто, чтобы знать, виновны они или нет. Я критикую решение. Я не знаю, виновен «Манчестер Сити» или нет, но в любом случае это позорное решение», – заявил Моуринью, комментируя вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS).

В понедельник стало известно, что «Манчестер Сити» допущен до участия в еврокубках по итогам рассмотрения апелляции. При этом клуб обязан выплатить штраф в размере 10 миллионов евро.

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