«Барселона» предложила Коутиньо «Арсеналу» и «Ньюкаслу» (Goal.com)

«Барселона» продолжает искать варианты трудоустройства для полузащитника Филиппе Коутиньо.
«Блауграна» предложила подписать бразильца «Арсеналу» и «Ньюкаслу», сообщает Goal.com. В каталонском клубе считают, что возвращение 28-летнего игрока в АПЛ – лучший вариант для всех сторон.
Пока ни «Арсенал», ни «Ньюкасл» не ответили на предложение «Барсы». Клубы обдумывают условия сделки.
«Барселона» стремится продать Коутиньо из-за его высокой зарплаты. Также сине-гранатовые надеются получить значительную сумму за его трансфер.
«Барса» договорилась с Лаутаро, но трансфер зависит от продажи Коутиньо (ESPN)