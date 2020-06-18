«Барселона» предложила Коутиньо «Арсеналу» и «Ньюкаслу» (Goal.com)

продолжает искать варианты трудоустройства для полузащитника .

«Блауграна» предложила подписать бразильца «Арсеналу» и , сообщает Goal.com. В каталонском клубе считают, что возвращение 28-летнего игрока в – лучший вариант для всех сторон.

Пока ни , ни «Ньюкасл» не ответили на предложение «Барсы». Клубы обдумывают условия сделки.

«Барселона» стремится продать Коутиньо из-за его высокой зарплаты. Также сине-гранатовые надеются получить значительную сумму за его трансфер.

«Барса» договорилась с Лаутаро, но трансфер зависит от продажи Коутиньо (ESPN)