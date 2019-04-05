«Ак Барс» подписал Доуса. Он не будет считаться легионером

35-летний форвард Найджел Доус стал игроком .

Хоккеист заключил с клубом контракт, рассчитанный на год.

Генеральный менеджер «Ак Барса» дал комментарии по поводу перехода нападающего.

«Найджел Доус – очень опытный игрок и большой мастер, который в каждом из шести последних сезонов набирал больше 50 очков. Он усилит наше большинство, которое в прошлом году сработало не так, как нам хотелось. Вместе с Найджелом мы получаем две полноценные спецбригады, а также лидера атаки в равных составах.

В новом сезоне Доус будет заявлен по казахстанскому паспорту, благодаря чему он не будет считаться легионером в », – сказал функционер.

Форвард ранее провел 7 сезонов в «Барысе», и 2 – в «Автомобилисте». Статистику нападающего можно посмотреть здесь.