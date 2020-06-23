«Зенит», «Спартак», «Локо» и «Краснодар» интересуются 19-летним хавбеком «Уфы» Уруновым

Ведущие российские клубы интересуются молодым полузащитником «Уфы» .

По информации Sport24.ru, на 19-летнего хавбека претендуют , и .

Отмечается, что в борьбу за узбекского игрока может включиться и – ранее Урунов стажировался в академии «быков».

У руководства «Краснодара» сложились доверительные отношения с окружением футболиста еще со времен пребывания в клубе .

Над возможным трансфером Урунова в «Спартак» работает новый гендиректор красно-белых , который перешел в московский клуб именно из «Уфы».

«Уфа» подписала Урунова в феврале этого года из ташкентского «Локомотива».

Футболист в 9 матчах РПЛ получил 2 желтых карточки. Его статистика – здесь.