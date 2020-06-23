«Зенит», «Спартак», «Локо» и «Краснодар» интересуются 19-летним хавбеком «Уфы» Уруновым

Ведущие российские клубы интересуются молодым полузащитником «Уфы» Остоном Уруновым.
По информации Sport24.ru, на 19-летнего хавбека претендуют «Зенит», «Спартак» и «Локомотив».
Отмечается, что в борьбу за узбекского игрока может включиться и «Краснодар» – ранее Урунов стажировался в академии «быков».
У руководства «Краснодара» сложились доверительные отношения с окружением футболиста еще со времен пребывания в клубе Одила Ахмедова.
Над возможным трансфером Урунова в «Спартак» работает новый гендиректор красно-белых Шамиль Газизов, который перешел в московский клуб именно из «Уфы».
«Уфа» подписала Урунова в феврале этого года из ташкентского «Локомотива».
Футболист в 9 матчах РПЛ получил 2 желтых карточки. Его статистика – здесь.