Менеджер Яна: «Путин не звонил Петру после завоевания титула чемпиона»

Саят Абдрахманов, менеджер чемпиона UFC в легчайшем весе , сообщил, что президент России Владимир Путин не поздравил бойца с завоеванием чемпионского пояса.

«Путин не звонил. Но очевидно, что это всегда будет присутствовать. Возможно, какие-то губернаторы будут стараться привязать себя к этому событию.

У нас в Казахстане тоже так часто бывает. Пока спортсмен ничего не добьется, ему не помогают, а как только он чего-то добился, начинают сразу пытаться рядом быть, присвоить себе его заслуги, грамотку вручить или еще что-то. Здесь уже на усмотрение Петра», – заявил Абдрахманов.

Ян на UFC 251 нокаутировал экс-чемпиона UFC Жозе Альдо и стал чемпионом промоушена в легчайшем весе.

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