Рэшфорд – приоритетная трансферная цель «ПСЖ». «МЮ» хочет за него более 100 млн фунтов

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд заинтересовал «ПСЖ», сообщает The Independent.

Парижане определили 22-летнего игрока как приоритетную трансферную цель. В переходе англичанина заинтересован лично тренер «ПСЖ» Томас Тухель.

Немецкий специалист видит в Рэшфорде «идеальный образец современного динамичного атакующего игрока».

«Ман Юнайтед» высоко ценит форварда, но за его трансфер манкунианцы хотели бы получить более 100 млн фунтов.

В 28 матчах АПЛ нынешнего сезона Рэшфорд забил 16 голов и отдал 7 результативных передач. Его статистика – здесь.