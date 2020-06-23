Роналду не уйдет из «Ювентуса». Он хочет обогнать Иммобиле и Левандовского по голам и выиграть трофеи

Нападающий Криштиану Роналду не планирует уходить из в ближайшее трансферное окно.

35-летний форвард ставит перед собой конкретные цели. Он хочет выигрывать трофеи с командой и быть лучшим бомбардиром Италии, где его опережает из «Лацио», а также в Европе, где пока впереди .

У Роналду нет сомнений по поводу своего будущего в Турине.

Криштиану забил 28 голов в 28 матчах Серии А, у Иммобиле 29 голов в 31 игре. Левандовски в уже завершившемся сезоне Бундеслиги забил 34 гола в 31 матче.

В этом сезоне «Ювентус» проиграл «Лацио» в матче за Суперкубок Италии, а «Наполи» – в финале Кубка Италии.

Команда Маурицио Сарри лидирует в Серии А с отрывом в 8 очков от «Интера» за 6 туров до конца чемпионата. В первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов «Юве» уступил «Лиону» (0:1), ответная игра – в августе.