Назаров вошел в новый состав спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ

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Бывший тафгай и тренер клубов КХЛ Андрей Назаров вошел в состав спортивно-дисциплинарного комитета лиги. 

Председатель комитета – олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский.

В новый состав СДК вошли главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов, независимые эксперты – двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков, чемпионы России Ильдар Мухометов, Андрей Назаров, а также Александр Поляков и секретарь Александр Солнцев.

Выбыли из числа членов комитета Александр Гуськов и Андрей Николишин.

СДК КХЛ рассматривает ситуации связанные с дисциплинарными нарушениями со стороны хоккеистов, тренеров и других лиц клубов КХЛ, МХЛ и ЖХЛ, которые допускаются ими во время матчей.

Ранее, возглавляя клубы, Назаров неоднократно получал от СДК дисквалификации за недисциплинированное поведение.

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