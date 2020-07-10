Назаров вошел в новый состав спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ

Бывший тафгай и тренер клубов КХЛ Андрей Назаров вошел в состав спортивно-дисциплинарного комитета лиги.

Председатель комитета – олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский.

В новый состав СДК вошли главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов, независимые эксперты – двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков, чемпионы России Ильдар Мухометов, , а также Александр Поляков и секретарь Александр Солнцев.

Выбыли из числа членов комитета и .

СДК КХЛ рассматривает ситуации связанные с дисциплинарными нарушениями со стороны хоккеистов, тренеров и других лиц клубов КХЛ, МХЛ и ЖХЛ, которые допускаются ими во время матчей.

Ранее, возглавляя клубы, Назаров неоднократно получал от СДК дисквалификации за недисциплинированное поведение.