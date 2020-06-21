50% зрителей на стадионах, проблемы «Краснодара» и «Динамо», победа и спорный пенальти «МЮ», Шенгелию травят за переход в ЦСКА и другие новости утра

1. В Москве увеличат до 50% от вместимости трибун число зрителей на стадионах с 1 августа. Министерство спорта рекомендовало возобновить проведение соревнований.

2.«Краснодар» в заключительном матче 27-го тура РПЛ уступил «Рубину» (0:1). В трех последних матчах «быки» набрали всего одно очко и теперь уже не кажутся фаворитами за путевку в ЛЧ. В чем главная причина неудач команды Мусаева?

«Рубин» на ходу – вторая победа подряд и третий сухой матч. Слуцкому все понравилось. Кстати, на поле вышли сразу 6 воспитанников «Краснодара» – это второй такой случай в истории.

Не лучше положение «Динамо», которое потерпело второе поражение кряду – победу «Уралу» (2:1) принес на 92-й минуте Павел Погребняк. И снова динамовцев хоронит экс-игрок клуба!

Этот результат, к слову, гарантировал ЦСКА участие в еврокубках – в рекордный 19-й раз подряд. Совпадение или нет, но армейцы очень близки к приобретению Адольфо Гайча.

3. В каком же порядке «МЮ» – победа над «Астон Виллой» стала для парней Сульшера пятой подряд, общий счет 16:3. «Юнайтед» первым в истории АПЛ выиграл 4 матча подряд с разницей как минимум в три гола. Наконец забил Погба, у Фернандеша 7 очков в трех последних матчах. Де Хеа стал рекордсменом клуба по числу игр среди иностранцев.

Немного испортил впечатление спорный пенальти, назначенный в ворота «Виллы» и возмутивший даже Шмейхеля. Тренер бирмингемцев не стеснялся в выражениях.

4. Баскетбольный ЦСКА подписал звездного форварда Торнике Шенгелию и выплатил за его контракт один миллион евро. На родине в Грузии баскетболиста поняли не все – ему досталось даже от президента страны, хотя баскетбольная федерация наоборот его поддержала.

5. Дмитрий Губерниев заявил, что уже сегодня Владимир Драчев может покинуть СБР. Возможно, на это решение повлиял разговор Драчева с председателем Госдумы Володиным. Пресс-конференцию перед выборами глава СБР отменил. Собрали все, что нужно знать о переделе власти в российском биатлоне.

6. «Сочи» хочет удержать Кокорина и готов предложить ему жирный контракт. Кузяева из «Зенита» может увести «Бордо». В клубе считают, что из-за кризиса придется затянуть пояса, хотя Геннадий Орлов уверяет, что «Зенит» тратит не бюджетные деньги.

Комитет по этике рассмотрит слова гендиректора «Зенита» Медведева про «Спартак», ему грозит штраф от 100 тысяч рублей. А Дзюбу за исполнение «Голубой луны» никто не хочет оштрафовать?

7. Китай отменил большинство международных соревнований до конца года. Впрочем, финал Гран-при по фигурному катанию еще может состояться.

8. Россия проведет контрольные матчи со Швецией (8 октября) и Молдовой (12 ноября).

9. 25-я ракетка мира украинка Ястремская выложила фото в блэкфейсе.

10. Тедеско пригласили на заседание КДК после удаления в матче с «Локомотивом». Василий Уткин назвал тренера «Спартака» психопатом (и аргументировал).

11. Овечкина назвали лучшим левым нападающим Кубка Стэнли. А вот быть строгим папой у Александра получается не так хорошо.

12. Полиция Германии раскрыла допинговую сеть. Задержаны девять человек, у них было больше 1000 ампул со стероидами.

13. Татьяна Навка вошла в жюри премии ISU Skating Awards.

14. Назначены судьи на 28-й тур РПЛ. Угадайте, кто будет тянуть «Зенит» к чемпионству?

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