Ригони удален в матче с «Ахматом» за две желтые карточки в первом тайме

Полузащитник удален в матче против (1:1, первый тайм).

Первое предупреждение аргентинец получил на 9-й минуте за фол на хавбеке .

На 34-й минуте Ригони в штрафной соперника грубо сыграл против , после чего арбитр Михаил Вилков показал вторую желтую карточку и удалил футболиста.

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Фото: кадры из трансляции «Матч Премьер»