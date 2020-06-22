Ригони удален в матче с «Ахматом» за две желтые карточки в первом тайме

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони удален в матче против «Ахмата» (1:1, первый тайм).
Первое предупреждение аргентинец получил на 9-й минуте за фол на хавбеке Олеге Иванове.
На 34-й минуте Ригони в штрафной соперника грубо сыграл против Дениса Глушакова, после чего арбитр Михаил Вилков показал вторую желтую карточку и удалил футболиста.
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Фото: кадры из трансляции «Матч Премьер»