Василий Уткин: «Майгуров, который получал работу в ХМАО и льготы благодаря поддельному диплому, возглавил СБР. Что ж, мы на правильном пути»

Журналист Василий Уткин прокомментировал информацию о том, что Виктор Майгуров избран новым главой Союза биатлонистов России ( ).

, который половину постспортивной жизни жил и получал работу в администрации ХМАО и льготы как капитан милиции благодаря поддельному диплому о высшем образовании, возглавил российский биатлон.

Я нигде не нашел сведений о том, что за поддельный диплом он понес какое-то наказание или хотя бы извинился, или эта история была каким-то образом дезавуирована.

Что же, мы на правильном пути», – написал Уткин в телеграме.

В 2018 году Майгуров в интервью Sports.ru комментировал ситуацию с дипломом.

«Никто не идеален, я в том числе; но год назад я окончил Тюменский государственный университет по профильному спортивному образованию. Это был мой челлендж.

Вообще, на мой взгляд, главное не корочка, а те знания, которыми обладаешь. 8 лет работы в IBU – ценный опыт. Но в нашей стране диплом важен, поэтому я его получил, чтобы снять все вопросы», – сказал Майгуров.