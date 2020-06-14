Агент Маньяков: «Трансфер Кокорина в топ-клуб из Испании сорвался. У игрока есть предложения от трех команд РПЛ»

Агент Александр Маньяков сообщил, что нападающий «Сочи» Александр Кокорин мог перейти в испанский топ-клуб, однако трансфер сорвался.
«Насколько мне известно, у Саши был шикарный вариант с одним из испанских топов. Но переход сорвался по независящим от игрока причинам: в клубе сменился менеджмент и главный тренер.
У Саши есть предложения от практически половины клубов Премьер-лиги, способных позволить себе такого высокооплачиваемого футболиста. Кокорин – номер один на российском рынке среди нападающих.
Приоритетом для Кокорина остается «Зенит». Но на руках есть предложения как минимум от трех клубов РПЛ», – написал Маньяков.
Права на Кокорина принадлежат «Зениту». Срок его контракта истекает в конце нынешнего сезона.
Российский форвард провел за «Сочи» 9 матчей в РПЛ, забил 7 мячей и сделал 2 голевых передачи.