Агент Маньяков: «Трансфер Кокорина в топ-клуб из Испании сорвался. У игрока есть предложения от трех команд РПЛ»

Агент Александр Маньяков сообщил, что нападающий «Сочи» мог перейти в испанский топ-клуб, однако трансфер сорвался.

«Насколько мне известно, у Саши был шикарный вариант с одним из испанских топов. Но переход сорвался по независящим от игрока причинам: в клубе сменился менеджмент и главный тренер.

У Саши есть предложения от практически половины клубов Премьер-лиги, способных позволить себе такого высокооплачиваемого футболиста. Кокорин – номер один на российском рынке среди нападающих.

Приоритетом для Кокорина остается «Зенит». Но на руках есть предложения как минимум от трех клубов РПЛ», – написал Маньяков.

Права на Кокорина принадлежат . Срок его контракта истекает в конце нынешнего сезона.

Российский форвард провел за 9 матчей в , забил 7 мячей и сделал 2 голевых передачи.