Плющенко о Трусовой без премии ISU: «Как можно не дать награду девочке, три раза вошедшей в Книгу рекордов Гиннесса? Это несправедливо»

Теги Евгений Плющенко сборная России женское катание Александра Трусова ISU Skating Awards Фигурное катание

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко считает несправедливым, что Александра Трусова не выиграла ни одну из премий ISU Skating Awards.

Трусова была номинирована на премию в категории «Лучший новичок», но уступила Алене Косторной.

«Конечно же, эта премия очень нужна, это «Оскар» мира фигурного катания, и эту премию нужно развивать, проводить ежегодно в разных странах мира.

Но я скажу, что мне не понравилось в этой истории: как можно не дать награду девочке, которая первой сделала четверной прыжок, девочке, которая сделала самый сложный прыжок в мире фигурного катания, – четверной лутц, девочке, которая три раза вошла в Книгу рекордов Гиннесса?

И я это говорю не потому, что Александра сегодня тренируется у меня, я сказал бы то же самое, если бы она тренировалась в предыдущей команде. Мне кажется, это несправедливо, неправильно, нужно было сделать номинацию для тех, кто становится первооткрывателем в фигурном катании, и это упущение», – рассказал Плющенко.

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