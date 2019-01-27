Плющенко о Трусовой без премии ISU: «Как можно не дать награду девочке, три раза вошедшей в Книгу рекордов Гиннесса? Это несправедливо»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию считает несправедливым, что не выиграла ни одну из премий .

Трусова была номинирована на премию в категории «Лучший новичок», но уступила Алене Косторной.

«Конечно же, эта премия очень нужна, это «Оскар» мира фигурного катания, и эту премию нужно развивать, проводить ежегодно в разных странах мира.

Но я скажу, что мне не понравилось в этой истории: как можно не дать награду девочке, которая первой сделала четверной прыжок, девочке, которая сделала самый сложный прыжок в мире фигурного катания, – четверной лутц, девочке, которая три раза вошла в Книгу рекордов Гиннесса?

И я это говорю не потому, что Александра сегодня тренируется у меня, я сказал бы то же самое, если бы она тренировалась в предыдущей команде. Мне кажется, это несправедливо, неправильно, нужно было сделать номинацию для тех, кто становится первооткрывателем в фигурном катании, и это упущение», – рассказал Плющенко.

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