Роналду забил 28-й гол в Серии А, реализовав 2 пенальти в игре с «Аталантой». У Иммобиле 29 мячей

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду дважды сравнял счет в матче 32-го тура Серии А против «Аталанты» (2:2).
Португалец забил реализовал два пенальти, назначенные главным арбитром Пьеро Джакомелли за игру рукой футболистов из Бергамо.
Это 27-й и 28-й голы Роналду в нынешнем сезоне, 10 из них забиты с одиннадцатиметровой отметки.
Роналду в списке лучших бомбардиров чемпионата Италии отстает он форварда «Лацио» Чиро Иммобиле на 1 мяч – итальянец 11 раз забивал с пенальти.
Подробнее со статистикой Криштиану можно ознакомиться здесь.
Sports.ru проводил текстовую трансляцию матча между «Ювентусом» и «Аталантой».
❄️ How cool? @Cristiano cool 🎯✅#JuveAtalanta #FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/603dqZsWv5— JuventusFC (@juventusfcen) July 11, 2020