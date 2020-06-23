Роналду забил 28-й гол в Серии А, реализовав 2 пенальти в игре с «Аталантой». У Иммобиле 29 мячей

Нападающий «Ювентуса» дважды сравнял счет в матче 32-го тура Серии А против «Аталанты» (2:2).

Португалец забил реализовал два пенальти, назначенные главным арбитром Пьеро Джакомелли за игру рукой футболистов из Бергамо.

Это 27-й и 28-й голы Роналду в нынешнем сезоне, 10 из них забиты с одиннадцатиметровой отметки.

Роналду в списке лучших бомбардиров чемпионата Италии отстает он форварда «Лацио» на 1 мяч – итальянец 11 раз забивал с пенальти.

Подробнее со статистикой Криштиану можно ознакомиться здесь.

Sports.ru проводил текстовую трансляцию матча между и «Аталантой».