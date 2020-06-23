Роналду забил 28-й гол в Серии А, реализовав 2 пенальти в игре с «Аталантой». У Иммобиле 29 мячей

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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду дважды сравнял счет в матче 32-го тура Серии А против «Аталанты» (2:2).

Португалец забил реализовал два пенальти, назначенные главным арбитром Пьеро Джакомелли за игру рукой футболистов из Бергамо.

Это 27-й и 28-й голы Роналду в нынешнем сезоне, 10 из них забиты с одиннадцатиметровой отметки.

Роналду в списке лучших бомбардиров чемпионата Италии отстает он форварда «Лацио» Чиро Иммобиле на 1 мяч – итальянец 11 раз забивал с пенальти.

Подробнее со статистикой Криштиану можно ознакомиться здесь.

Sports.ru проводил текстовую трансляцию матча между «Ювентусом» и «Аталантой».

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