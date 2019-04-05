Крутий употреблял табак и сам виноват в своей смерти. Так сказали на собрании «Южного Урала» («СЭ»)

Стали известны подробности собрания, которое прошло в касательно гибели форварда Павла Крутия.

Вчера, 10 июля, 23-летний Крутий почувствовал себя плохо на сборе, ему была оказана первая помощь врачом клуба. Затем игрока на машине скорой помощи доставили в реанимацию, где он скончался. Предварительный диагноз – тромбоэмболия легочной артерии.

Тренировочный процесс в клубе был приостановлен.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» , на собрании руководство клуба высказало хоккеистам следующие тезисы:

– Не болтайте лишнего;

– Если кого-то что-то не устраивает – валите;

– Вы должны быть слаженным коллективом;

– В случае с Крутием виноват он сам – употреблял табак.

Отмечается, что гендиректор клуба Олег Пивунов и главный тренер Евгений Зиновьев пока не планируют подавать в отставку.

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