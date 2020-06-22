«Спартак» подал заявление в полицию. Тедеско перевел мошенникам 250 тысяч рублей

Главный тренер «Спартака» стал жертвой мошенников.

После этого происшествия московский клуб подал заявление в полицию. Расследование ведет УВД по городу Сочи, где сейчас играет с «Сочи» в матче чемпионата России.

Напомним, Тедеско перевел почти 250 тысяч рублей мошеннику, который представился сотрудником «Спартака» и попросил денег на лечение родственника.

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