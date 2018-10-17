⚡️ Петр Ян нокаутировал Жозе Альдо и стал чемпионом UFC

На «Бойцовском острове» проходит UFC 251, где состоялся чемпионский бой за вакантный пояс в легчайшем весе – между и Жозе Альдо.

Поединок продлился 5 раундов, но закончился досрочно: Ян забрал первую пятиминутку, потом Альдо смог перехватить инициативу, но с третьего раунда Петр вновь работал первым номером.

В итоге Альдо подсел функционально, после чего Ян финишировал бразильца в пятом раунде техническим нокаутом.

Петр Ян – второй чемпион UFC из России.

Я вырос на Крайнем Севере, дрался в ночных клубах за 4000 рублей, а теперь у меня бой за титул UFC

Онлайн UFC 251: Петр Ян – Жозе Альдо, Усман против Масвидаля и Волкановски – Холлоуэй. Три титульных боя!