«Сочи» – «Спартак» – 1:0. Прямая трансляция и текстовый онлайн, Кокорин и Соболев в старте

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В 28-м туре РПЛ «Спартак» в гостях играет с «Сочи»

На Sports.ru можно посмотреть матч в прямом эфире. Также доступна текстовая онлайн-трансляция.

Чемпионат России

28-й тур

Сочи – Спартак 1:0 (второй тайм)
Дата проведения
11 июля, 20.30, «Олимпийский стадион Фишт»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 24, автогол Маслов.
СочиЗаболотный, Цаллагов, Заика, Маргасов, Набиуллин, Нобоа, Мостовой, Мевля, Новосельцев, Полоз, Кокорин.
СпартакМаксименко, Жиго, Рассказов, Джикия, Айртон, Умяров, Крал, Зобнин, Маслов, Понсе, Соболев.
Предупреждения:
Заика (9), Мевля (19), Айртон (30), Полоз (41).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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