«Сочи» – «Спартак» – 1:0. Прямая трансляция и текстовый онлайн, Кокорин и Соболев в старте

В 28-м туре РПЛ в гостях играет с «Сочи».

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Чемпионат России

28-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ