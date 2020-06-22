«Сочи» – «Спартак» – 1:0. Прямая трансляция и текстовый онлайн, Кокорин и Соболев в старте

В 28-м туре РПЛ «Спартак» в гостях играет с «Сочи».
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Чемпионат России
28-й тур
- Дата проведения
- 11 июля, 20.30, «Олимпийский стадион Фишт»
- Гол:
- 1:0 – 24, автогол Маслов.
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Сочи –
Заболотный, Цаллагов, Заика, Маргасов, Набиуллин, Нобоа, Мостовой, Мевля, Новосельцев, Полоз, Кокорин.
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Спартак –
Максименко, Жиго, Рассказов, Джикия, Айртон, Умяров, Крал, Зобнин, Маслов, Понсе, Соболев.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.