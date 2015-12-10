Экс-форвард «Витязя» Иванюженков насмерть сбил велосипедиста в Подмосковье

Бывший хоккеист Артем Иванюженков стал участником ДТП, в котором погиб человек.

22-летний форвард находился за рулем BMW X6, когда автомобиль насмерть сбил велосипедиста в Подмосковье.

Мужчина скончался до приезда скорой помощи, сообщает 112 телеграм-канал 112.

Артем – сын экс-министра спорта РФ и экс-депутата Госдумы Бориса Иванюженкова, действующего члена правления Федерации хоккея России. Он ехал на машине матери Натальи.

По предварительной информации, правила дорожного движения Артем не нарушал и был трезв. С места происшествия он не скрывался.

«РЕН ТВ» утверждает, что велосипедист попытался «проскочить» перед BMW, а Иванюженков не сумел затормозить.

Нападающий провел 2 матча за «Витязь» в регулярном чемпионате КХЛ-2016/17. Последние два года он играет в Америке. В сезоне-2019/20 Артем поиграл за клуб ( ), «Орландо Солар Бэрс» ( ) и «Норфолк Эдмиралс» (ECHL). В составе «Норфолка» он забил 6 голов и сделал 4 голевые передачи в 26 матчах.

Напомним, в 2016 году старший брат Иванюженкова, также игравший в хоккей, попал в серьезное ДТП. Тогда в Подмосковье Антон на своем внедорожнике снес автобусную остановку. В результате пострадали два человека, однако молодой человек не стал оказывать им помощь на месте. Он сорвал номера с машины, заблокировался внутри и слушал музыку. Дело было закрыто за примирением сторон.