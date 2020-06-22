Месси набрал 20+20 очков за сезон в лиге и повторил достижение Анри. В XXI веке это делали только они

Теги Тьерри Анри премьер-лига Англия Барселона Лионель Месси Ла Лига Арсенал Артуро Видаль Вальядолид рекорды Футбол

Форвард «Барселоны» Лионель Месси отдал голевую передачу хавбеку Артуро Видалю в матче 36-го тура Ла Лиги с «Вальядолидом» (1:0, первый тайм).

Этот пас стал для Месси двадцатым в нынешнем сезоне чемпионата Испании. Он побил личный рекорд по ассистам в Ла Лиге.

Также аргентинец стал вторым игроком в XXI веке, сумевшим забить минимум 20 голов и отдать минимум 20 голевых передач за один сезон чемпионата. Сейчас за ним числятся 22 гола и 20 голевых передач в Ла Лиге.

Прежде это достижение покорилось экс-форварду «Арсенала» Тьерри Анри в сезоне-2002/03 – на его счету было 24 гола и 20 пасов в АПЛ.

Подробнее со статистикой Месси можно ознакомиться здесь.

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