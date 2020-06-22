Неймар останется в «ПСЖ». «Барса» не купит его из-за проблем с деньгами, «Реал» отказался от трансфера прошлым летом

Нападающий «ПСЖ» Неймар продолжит карьеру во Франции.

Как пишет Marca, 28-летний бразилец смирился с тем, что ему не удастся перейти в другой клуб.

не может подписать его из-за финансовых проблем, а такой вариант вообще не рассматривает. Более того, мадридский клуб отказался от идеи с подписанием Неймара в прошлом году, когда общался с ним по поводу возможного перехода.

Руководство рассчитывает на Неймара несмотря на то, что клуб испытывает трудности из-за пандемии коронавируса. Парижане не планируют продавать бразильца.

В этом сезоне провел за «ПСЖ» 15 матчей в Лиге 1, забил 13 мячей и сделал 6 ассистов.