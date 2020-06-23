Стерлинг забил 27 голов за сезон и побил свой рекорд. Он сделал хет-трик в игре с «Брайтоном»

Вингер сделал хет-трик в матче 35-го тура АПЛ с (5:0).

25-летний англичанин забивал на 21-й, 53-й и 81-й минутах игры.

Теперь у Стерлинга 27 голов во всех турнирах – это самый результативный сезон в карьере игрока.

17 мячей он забил в Премьер-лиге, 5 – в Лиге чемпионов, 3 – в Кубке лиги и по 1 голу – в Кубке и Суперкубке Англии.

В прошлом сезоне Стерлинг забил 25 голов во всех турнирах. Его статистику смотрите здесь.

Стерлинг впервые забил «Ливерпулю» в АПЛ. Понадобилось 9 матчей и больше 11 часов на поле