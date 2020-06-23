Стерлинг забил 27 голов за сезон и побил свой рекорд. Он сделал хет-трик в игре с «Брайтоном»

Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг сделал хет-трик в матче 35-го тура АПЛ с «Брайтоном» (5:0).
25-летний англичанин забивал на 21-й, 53-й и 81-й минутах игры.
Теперь у Стерлинга 27 голов во всех турнирах – это самый результативный сезон в карьере игрока.
17 мячей он забил в Премьер-лиге, 5 – в Лиге чемпионов, 3 – в Кубке лиги и по 1 голу – в Кубке и Суперкубке Англии.
В прошлом сезоне Стерлинг забил 25 голов во всех турнирах. Его статистику смотрите здесь.
Стерлинг впервые забил «Ливерпулю» в АПЛ. Понадобилось 9 матчей и больше 11 часов на поле
Taking the plaudits 👏👏👏— Manchester City (@ManCity) July 11, 2020
🐦 0-1 🔵 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/D7nbHXXUf6
Finish, that.— Manchester City (@ManCity) July 11, 2020
🐦 0-5 🔵 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/X6nAQRMaTQ