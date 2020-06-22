Смолов повредил заднюю поверхность бедра и не сыграет с «Осасуной»

Нападающий «Сельты» пропустит матч 36-го тура против «Осасуны».

Изначально 30-летний россиянин был в заявке команды на игру, но остался в запасе.

Затем пресс-служба клуба сообщила, что Смолов пропустит матч из-за некоторого дискомфорта, а его место на скамейке запасных займет .

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Вячеслава Короткина, Смолов повредил заднюю поверхность бедра во время вчерашней предыгровой тренировки. Отмечается, что форвард рискует пропустить остаток сезона.

Нападающий провел за «Сельту» 14 матчей в Ла Лиге и забил два мяча – «Реалу» и «Барселоне».

Смолов принадлежит «Локомотиву». Он арендован «Сельтой» до конца сезона с правом выкупа.

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