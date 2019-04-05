Защитник «Калгари» Хэмоник – первый игрок НХЛ, отказавшийся доигрывать сезон

Защитник стал первым игроком , отказавшимся доигрывать сезон в условиях пандемии коронавируса.

Ранее стало известно, что любой игрок сможет отказаться от участия в возобновленном сезоне без каких-либо финансовых потерь.

На принятие решения у хоккеистов есть 72 часа после утверждения коллективного соглашения и протоколов возобновления сезона.

«Трэвис позвонил и проинформировал нас о том, что он решил воспользоваться возможностью отказаться от участия в возобновлении сезона.

Трэвис объяснил, что он принял это трудное решение из-за семейных обстоятельств. Хотя нам будет не хватать Трэвиса в составе, мы понимаем и уважаем его решение.

Мы сосредоточены на подготовке к тренировочному лагерю и предстоящим играм НХЛ», – сообщил генменеджер «Флэймс» .

Сообщается, что игрок принял такое решение из-за беспокойства за здоровье дочери.

Прошлым летом она перенесла серьезное респираторное вирусное заболевание. В семье боятся, что коронавирус может быть особо опасен для нее.

29-летний Хэмоник сыграл 50 матчей в прерванном регулярном чемпионате, набрав 12 (3+9) очков при полезности «-3» и среднем игровом времени 21:11.

После завершения этого сезона игрок может стать неограниченно свободным агентом.