Защитник «Калгари» Хэмоник – первый игрок НХЛ, отказавшийся доигрывать сезон

Теги Калгари НХЛ Трэвис Хэмоник Брэд Треливинг коронавирус Хоккей

Защитник «Калгари» Трэвис Хэмоник стал первым игроком НХЛ, отказавшимся доигрывать сезон в условиях пандемии коронавируса. 

Ранее стало известно, что любой игрок сможет отказаться от участия в возобновленном сезоне без каких-либо финансовых потерь.

На принятие решения у хоккеистов есть 72 часа после утверждения коллективного соглашения и протоколов возобновления сезона. 

«Трэвис позвонил и проинформировал нас о том, что он решил воспользоваться возможностью отказаться от участия в возобновлении сезона.

Трэвис объяснил, что он принял это трудное решение из-за семейных обстоятельств. Хотя нам будет не хватать Трэвиса в составе, мы понимаем и уважаем его решение.

Мы сосредоточены на подготовке к тренировочному лагерю и предстоящим играм НХЛ», – сообщил генменеджер «Флэймс» Брэд Треливинг

Сообщается, что игрок принял такое решение из-за беспокойства за здоровье дочери.

Прошлым летом она перенесла серьезное респираторное вирусное заболевание. В семье боятся, что коронавирус может быть особо опасен для нее. 

29-летний Хэмоник сыграл 50 матчей в прерванном регулярном чемпионате, набрав 12 (3+9) очков при полезности «-3» и среднем игровом времени 21:11. 

После завершения этого сезона игрок может стать неограниченно свободным агентом. 

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