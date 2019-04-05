Защитник «Калгари» Хэмоник – первый игрок НХЛ, отказавшийся доигрывать сезон

Защитник «Калгари» Трэвис Хэмоник стал первым игроком НХЛ, отказавшимся доигрывать сезон в условиях пандемии коронавируса.
Ранее стало известно, что любой игрок сможет отказаться от участия в возобновленном сезоне без каких-либо финансовых потерь.
На принятие решения у хоккеистов есть 72 часа после утверждения коллективного соглашения и протоколов возобновления сезона.
«Трэвис позвонил и проинформировал нас о том, что он решил воспользоваться возможностью отказаться от участия в возобновлении сезона.
Трэвис объяснил, что он принял это трудное решение из-за семейных обстоятельств. Хотя нам будет не хватать Трэвиса в составе, мы понимаем и уважаем его решение.
Мы сосредоточены на подготовке к тренировочному лагерю и предстоящим играм НХЛ», – сообщил генменеджер «Флэймс» Брэд Треливинг.
Сообщается, что игрок принял такое решение из-за беспокойства за здоровье дочери.
Прошлым летом она перенесла серьезное респираторное вирусное заболевание. В семье боятся, что коронавирус может быть особо опасен для нее.
29-летний Хэмоник сыграл 50 матчей в прерванном регулярном чемпионате, набрав 12 (3+9) очков при полезности «-3» и среднем игровом времени 21:11.
После завершения этого сезона игрок может стать неограниченно свободным агентом.